Ижевск, , 21:46 — REGNUM Пять компаний Удмуртии осуществили первые поставки своей продукции в Белоруссию, несмотря на общее снижение международной деловой активности и трудности с логистикой из-за пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Удмуртии.

Так, компании «Тетра», «Сактон», «Вакууммаш», «Модерн Мебель», «Аквилон» поставят белорусским предприятиям мебель, изделия из трикотажа, форсунки гидросбива и комплектующие, термопреобразователи.

Экспортные поставки стали своеобразным итогом февральской бизнес-миссии представителей республики в Белоруссию. Указанные компании заключили контракты на общую сумму 8,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января текущего года стороны обсудили перспективы создания совместного селекционно-семеноводческого центра по картофелеводству и льну.

В феврале 2020 года Удмуртия и Белоруссия подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, экологическом, социально-гуманитарном и культурном сотрудничестве.