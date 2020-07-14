Берлин, , 21:08 — REGNUM В Германии бундестаг одобрил законопроект о поэтапном сворачивании угольной энергетики не позднее чем к 2038 году. Голосование состоялось 5 июля.

Уголь

За законопроект проголосовали 314 депутатов бундестага, против — 237. Будет постепенно сворачиваться добыча и использование для электрогенерации каменного и бурого угля.

Кроме того, был поддержан законопроект по пакету мер финансовой помощи регионам, закрывающим угледобывающие предприятия. Пакет финансовой помощи — 40 млрд евро вплоть до 2038 года. Средства будут направляться в земли Бранденбург, Саксония, Саксония-Анхальт, Северный Рейн — Вестфалия.

Всем операторам угольных электростанций выплатят компенсацию за преждевременное закрытие предприятий.