Екатеринбург, , 20:49 — REGNUM В Свердловской области за первое полугодие 2020 года расходы областного бюджета составили 142,8 млрд рублей. Это на 25 млрд выше показателей соответствующего периода 2019 года, сообщает региональный Департамент информполитики.

Затраты в сфере здравоохранения увеличились на 6,9 миллиарда рублей, что превышает уровень исполнения за аналогичный период 2019 года более чем на 60%. Основные средства направлены на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции. В том числе — на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда больниц, выплаты стимулирующего характера медицинским и иным работникам медицинских учреждений за работу в условиях сложной эпидемиологической ситуации, организацию обсерваторов, приобретение аппаратов ИВЛ, автомобилей скорой медицинской помощи.

В сфере социальной политики расходы увеличились на 3 миллиарда рублей или на 8,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средства направлены на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, в том числе поддержку семей с детьми.

Как уточнили в минфине, в плановом режиме исполняются государственные программы — «Повышение инвестиционной привлекательности в Свердловской области», «Развитие физкультуры и спорта», «Развитие ЖКХ и повышение энергоэффективности» и другие. Также отмечено высокое освоение средств федерального бюджета: рост к прошлому году составил 10 миллиардов рублей.

«В сложившихся экономических условиях Свердловской областью реализуется принцип приоритизация бюджетных расходов, направленных на поддержку экономики, профилактику и устранение последствий пандемии. Наши министерства и ведомства максимально эффективно решают текущие вопросы в рамках открытых лимитов», — прокомментировала заместитель губернатора — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.