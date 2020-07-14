Тамбов, , 20:13 — REGNUM В Первомайском районе Тамбовщины сегодня, 14 июля, открылась вторая очередь предприятия «Тамбовская индейка». В запуске приняли участие тамбовский губернатор Александр Никитин и заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут. Глава региона полагает, что с развитием предприятия Тамбовщина может стать первой в стране по производству индейки, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики

Птицеферма © ИА REGNUM

Инвесторы вместе с высокими гостями дали старт второй производственной очереди совместного российско-испанского предприятия ООО «Тамбовская индейка» годовой мощностью 30 тысяч тонн мяса. Вторая очередь — это площадка доращивания на 200 тыс. голов и три площадки откорма по 196 тыс. голов, увеличенные мощности инкубатора и убойного цеха. В проект вложено более 4,6 млрд рублей, создано 250 новых рабочих мест.

«Это позволит выпускать 82 тыс. тонн продукции в год, — заявил генеральный директор группы «Черкизово» Сергей Михайлов. — Индейка — нишевый продукт, поэтому проект по ее производству объемом 130 тыс. тонн в год мы осуществляем поэтапно уже в течение 10 лет. Это 15 млрд рублей инвестиций».

Сергей Михайлов подчеркнул, что на тамбовской земле комфортно работать, с руководством области есть полное взаимопонимание. Регион обеспечил инвестиционные площадки инженерной инфраструктурой: дорогами, газопроводом, линиями электропередач. Около 2 млрд рублей направлено на строительство и ремонт дорожной сети протяженностью почти 40 км. К площадкам второй очереди специалистами компании «Газпром газораспределение Тамбов» подведен газопровод высокого давления протяженностью 1,2 км.

Губернатор Александр Никитин назвал «Тамбовскую индейку» успешным примером государственно-частного партнерства международного уровня. Он подчеркнул, что испытывает гордость за данное «предприятие на нашей земле», выразив надежду на то, что «расширение проекта будет способствовать дальнейшему социальному развитию села». Глава региона также поблагодарил всех партнёров за взаимодействие.

«Уверен, с развитием предприятия мы станем первыми в России по производству индейки. Здесь работает большой коллектив. С учётом новых цехов — это почти 1700 рабочих мест со средней зарплатой 39 тыс. рублей», — подчеркнул Александр Никитин.

По его словам, предприятие проводит социально ответственную корпоративную политику, является крупным налогоплательщиком, использует современные технологии».

Отметим, что проект зародился в период мирового финансово-экономического кризиса 2008−2010 годов. Испанская семья Фуэртес, два поколения которой занималось выращиванием индейки, не побоялась начать свой бизнес в России в партнерстве с группой компаний «Черкизово». Благодаря успешному государственно-частному партнёрству, в 2012 году «Тамбовская индейка» открылась, а бренд «Пава-Пава» завоевал вкусы россиян. Испанцы называют свой тамбовский проект «философским камнем» семейного бизнеса и считают, что кормовая база черноземья имеет благотворное влияние на выращивание индейки.

«Тамбовская область — мясной регион, который особенно отличается успешными проектами в сферах птицеводства и свиноводства. Регион играет большую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, — отметила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. — На 2021 год в Минсельхоз представлено 28 различных проектов для разных территорий области. Это не только производственные, но и социальные проекты».

Напомним, Тамбовщина на протяжении последних двух лет занимает четвёртое место в общероссийском рейтинге по производству мяса птицы. Птицеводство мясного направления динамично развивается. Во всех категориях хозяйств содержится 12,4 млн голов птицы.

С 2014 года, помимо «Тамбовской индейки», запущены на полную мощность две крупные птицефабрики: Инжавинская и Токаревская. Благодаря этим проектам, производство мяса птицы на убой в живом весе увеличилось за последнюю пятилетку в 2,5 раза (310 тыс. тонн в 2019 году против 124 тыс тонн в 2014 году). Региональные власти подчёркивают, что потребность населения области в этой продукции полностью обеспечена. Более того, в последние годы увеличиваются объемы экспорта продукции птицеводства: в 2018 году — на $6,43 млн, в 2019 году — на $8,15 млн.