Бишкек, , 20:05 — REGNUM Сельские товаропроизводители Киргизии получили через коммерческие банки 7 459 льготных кредитов на общую сумму 3 млрд 765 млн сомов (3 млрд 428 млн рублей) в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 8», передает министерство финансов.

Больше всего займов получено на развитее животноводства — 6 124 кредита на сумму около 2 млрд 436 млн сомов (около 2 млрд 218 млн рублей).

На растениеводство выдано 1 173 кредитов на сумму чуть больше 388 млн сомов (353 млн рублей), предприятиям сельхозпереработки — 70 кредитов на сумму около 392 млн сомов (357 млн рублей), мукомольным предприятиям — 11 кредитов на сумму около 364 млн сомов (331 млн рублей) и на развитие агропромышленного кластера — 81 кредит на сумму более 185 млн сомов (около 169 млн рублей).

Наиболее активно брали льготные займы сельхозпроизводители Джалал-Абадской области — 1 807 кредитов. На втором месте оказались аграрии и фермеры Чуйской области — 1 181 кредит. А на третьем расположилась Ошская область — 1 164 кредита.

Затем следуют Иссык-Кульская область — 1 107 кредитов, Нарынская область — 924 кредита и Таласская область — 775 кредитов.

Замыкает список Баткенская область, жители которой получили лишь 501 льготный сельхозкредит.