Душанбе, , 20:03 — REGNUM В Таджикистане уязвимым слоям населения будет предоставлена единоразовая материальная помощь согласно правительственному постановлению «О предотвращении воздействия инфекционного заболевания COVID-19 на социально-экономические сферы Республики Таджикистан».

Предусмотренная для выплат сумма для одного человека равна размеру минимальной заработной платы, которая на сегодня составляет 400 сомони (2 745 рублей по курсу ЦБ РФ).

Составление поимённого списка уязвимых групп населения возложено на минздрав, минтруда, МВД, а также Агентство социального страхования и пенсий страны совместно с местными органами власти. Списки с указанием фамилии, имени, отчества и адреса проживания должны быть готовы до 1 августа 2020 года и переданы в министерство финансов и «Амонатбонк» (государственный сберегательный банк).

Минфин должен будет выделить необходимые средства, а «Амонатбонк» своевременно выплатить их гражданам.