Мурманск, , 20:02 — REGNUM Из резервного фонда Мурманской области выделено 11,3 млн рублей на закупку противовирусных лекарств. Медикаменты будут бесплатно предоставлять больным ОРВИ.

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, для получения бесплатных противовирусных лекарств больше не надо ждать положительного теста на коронавирус SARS-CoV-2.

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что уже получает сигналы от населения о том, что лекарства предоставляются не всем больным. Каждый случай, по его словам, будет рассмотрен контрольным управлением.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв COVID-19 выросло в Мурманской области до 35.