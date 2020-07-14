Чебоксары, , 20:02 — REGNUM Отсутствие Чувашии в правительственном списке регионов по перераспределению федеральных средств по проекту «Оздоровление Волги» означает, что в республике мероприятия программы реализовываются по плану. Об этом ИА REGNUM заявил врио министра природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Воробьев, комментируя подписанное премьером Михаилом Мишустиным распоряжение, в соответствии с которым субсидии перераспределяются в пользу идущих с опережением регионов — это Татария, Московская, Нижегородская и Саратовская области.

Волга в Чебоксарах © ИА REGNUM

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«Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги» в Чувашии идёт по плану. Для республики и её столицы — Чебоксар данный проект имеет приотетное значение, все мероприятия по сокращению загрязнения сточных вод, загрязняющих Волгу, их финансирование выполняются в полном объёме и в соответствии с федеральным законом о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, — отметил глава минприроды Чувашии.

Александр Воробьев напомнил, что региональным проектом «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» предусмотрено достижение показателей по улучшению экологического состояния реки Волги за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу.

На реализацию мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги» в 2020 году предусмотрено более 1,2 млрд рублей — всего 1 202,2 млн рублей, в том числе 1 190,2 млн рублей из федерального бюджета, 11,7 млн рублей — из республиканского бюджета, 0,3 млн рублей — из местного бюджета.

В настоящее время идет планомерная работа по завершению строительства сооружений очистки дождевых стоков центральной части г. Чебоксары, начатая в 2019 году. На 2020 год предусмотрено 139,4 млн рублей (138 млн рублей — из федерального бюджета, 1,1 млн рублей из республиканского бюджета, 0,3 млн рублей из местного бюджета).

По данным на 1 июля 2020 года по объекту освоено 39,8 млн рублей (28,67%). Техническая готовность объекта строительства — 60%. Работы необходимо завершить не позднее ноября текущего года.

Продолжается строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно — бытовых и производственных стоков, производительностью 1800 м3/сут., в посёлке городского типа Вурнары Вурнарского района Чувашии.

23 июля 2019 года КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» заключен государственный контракт с АО «ПМК №8» на сумму 406,64 млн рублей. Завершение строительства — до 30 ноября 2020 года.

Финансирование в 2019 году составило 229,629 млн рублей, в том числе 227,332 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 2,296 млн рублей за счет республиканского бюджета. Из них освоение составляет 100%. На 2020 год финансирование составляет 177,014 млн рублей (175,244 млн рублей — федеральный бюджет, 1,77 млн рублей — республиканский бюджет).

По состоянию на 1 июля 2020 года работы выполнены на сумму 108,672 млн рублей. Работы осуществляются в соответствии с графиком производства работ. Техническая готовность объекта составляет 85%.

В августе текущего года планируется начать работы по строительству ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2» г. Чебоксары, с переходом по завершению в 2021 году. Работы будет осуществлять ООО «Центржилстрой», сумма по государственному контракту составила 41,8 млн рублей.

На 2020 год предусмотрено финансирование на сумму 26 млн рублей (25,7 млн рублей — из федерального бюджета, 0,2 млн рублей из республиканского бюджета, 0,1 млн рублей — из местного бюджета).

В текущем году запланированы мероприятия по ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда «Рекультивация шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника № 5 ГУП «БОС» Минстроя Чувашии».

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Чувашской Республики (субсидия), составляет: в 2020 году — 860 373 939,40 рублей (из федерального бюджета — 851 770 200 рублей (99,0%); в 2021 году — 93 433 030,31 рублей, (из федерального бюджета — 92 498 700 рублей (99%); в 2022 году — 93 433 030,31 рублей (из федерального бюджета — 92 498 700,0 рублей (99%).

Работы будут выполняться ООО «Тусдорстрой» в рамках заключенного государственного контракта. Срок исполнения контракта — 31 декабря 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральный проект «Оздоровление Волги» разработан в рамках национального проекта «Экология» в соответствии с указом президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Цели проекта — сокращение сброса неочищенных сточных вод в количестве 2,8 куб. км/год, расчистка 330 км участков и экологической реабилитации 38 водных объектов в Астраханской и Волгоградской областях, расчистка и дноуглубление 281 км рыбоходных каналов, 175 км мелиоративных каналов, строительство и реконструкция 105 водопропускных сооружений, ликвидация 63 объектов экологического вреда, поднятие и утилизация 95 затонувших судов в акватории р. Волга.

Финансирование проекта составляет 205 млрд рублей, из которых 133 млрд — федеральный бюджет, 39,9 млрд рублей — консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, 31,7 млрд рублей — внебюджетные источники.