Дзержинск, Нижегородская область, , 20:00 — REGNUM Глава Дзержинска Иван Носков предложил изменить статус рабочих поселков Горбатовка, Гавриловка и Желнино, входящих в состав городского округа, — сообщается на странице главы в сети Instagram

Иван Носков рекомендует сменить статус поселков с рабочего на сельский. Ныне действующий не позволяет им войти во многие государственные и региональные программы благоустройства.

«Изменение статуса позволит, например, участвовать в программе развития сельских территорий, построить дороги и инженерные коммуникации, отремонтировать существующие дома культуры или построить новые. Кроме того, на жителей сельских территорий распространяются сниженные ипотечные тарифы и тарифы на услуги ЖКХ», — пишет глава Дзержинска Иван Носков.

Без согласия жителей статус территорий изменить нельзя. Опрос жителей рабочих поселков Горбатовка, Гавриловка и Желнино проведут осенью.