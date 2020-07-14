Москва, , 19:58 — REGNUM Конкуренция в российском бизнесе за период с 2015 года возросла на 5%. Об этом 14 июля заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Сергей Пузыревский на совещании в Совете Федерации.

Ссылаясь на данные аналитического центра при правительстве России, он отметил, что среди респондентов число предпринимателей, заявивших о высокой или очень высокой конкуренции в их отрасли, на сегодняшний день достигло 51%.

При этом Пузыревский отметил, что за последние годы заметно снизилась административная нагрузка на бизнес со стороны ФАС. По его словам, текущую нагрузку со стороны антимонопольной службы бизнес оценивает в 2,93 балла по пятибалльной шкале, тогда как среднее значение составляет 3,27 балла.

Замглавы ФАС также сообщил, что число возбуждённых дел по фактам нарушений антимонопольного законодательства в России с 2015 по 2020 год снизилось с 9 до 3 тысяч.