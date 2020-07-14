Москва, , 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы и Банка России.

Национальные компании стали активнее поставлять золото за рубеж, после того как Банк России отказался от скупки драгоценных металлов. Кроме того, экономические последствия пандемии коронавируса в мировом масштабе привели к тому, что золото начало дорожать, а природный газ, наоборот, — дешеветь. Это тоже повлияло на выручку от продажи обоих товаров. Только с начала 2020 года цены на газ упали на 60%, а золото подорожало на 20%.

Экономисты считают, что растущие доходы от экспорта золота позволят смягчить нагрузку на российский бюджет в условиях низких цен на энергоносители.

По данным ФТС, в апреле — мае российские компании продали за рубеж порядка 66 тонн золота на $3,58 млрд. За этот же период «Газпром» экспортировал газа всего на $2,44 млрд. При этом за весь II квартал 2020 года продажи газа принесли России $3,5 млрд. Это самое низкое значение с 2002 года.

Для сравнения, за апрель — май 2019 года экспорт золота составил только $247 млн, тогда как экспорт газа — $5,75 млрд. Таким образом, за год поставки драгметалла в другие страны увеличились более чем в 14 раз, а продажи топлива сократились почти вдвое.