Бишкек, , 18:06 — REGNUM Госорганы Киргизии уже потратили на борьбу с коронавирусной инфекцией свыше 3 млрд сомов (2,7 млрд рублей) было потрачено на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 14 июля, на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По словам главы правительства, на выплату компенсаций врачам было выделено из бюджета и из средств фонда обязательного медстрахования около 714 млн сомов (650 млн рублей), на закупку средств индивидуальной защиты и других необходимых вещей, в том числе через ФОМС — более 1 млрд сомов (911 млн рублей), также МЧС получило на организацию и оборудование обсерваторов около 209 млн сомов (190 млн рублей).

Высокопоставленный чиновник отметил, что государственные органы подали заявки еще на 2 млрд сомов (более 1,8 млрд рублей), которые скоро также будут выделены на борьбу с коронавирусом.

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