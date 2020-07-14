Москва, , 18:04 — REGNUM Антитела — это внешний признак наличия иммунитета, и отсутствие соответствующих антител ещё не свидетельствует об отсутствии иммунитета, например, к коронавирусу. Об этом 14 июля заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог, иммунолог Павел Волчков на телеканале «Россия 24».

«Антитела — это всего лишь маркер для нас, один из инструментов. Если сравнивать с большим оркестром симфоническим, то это первая скрипка, но далеко не весь инструментарий иммунитета, который есть в распоряжении у нашего организма», — заявил Волчков.

«Но это то, что мы можем померить, и то, от чего мы можем отталкиваться», — добавил он.

По его словам, антитела в крови переболевшего коронавирусом человека остаются действительно недолгое время. Но мы должны понимать, но на уровне клеток иммунной памяти иммунитет останется на всю жизнь — клетки будут реактивированы, как только встретят COVID-19 снова.