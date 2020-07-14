Ульяновск, , 17:53 — REGNUM В Ульяновской области с 2021 года будут расширены направления реализации соцконтрактов. Это будет сделано в рамках нового проектов «Зажиточная семья», который соберёт «лучшие практики», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Сегодня, 14 июля, глава Ульяновской области Сергей Морозов ознакомился с производством ульяновца Ярослава Швердякова, который получил 120 тыс. рублей по социальному контракту и открыл столярное производство по изготовлению гримерных зеркал. Его хобби стало бизнесом. Предприниматель признался, что сначала они пытались справиться собственными силами, но «потом пришло понимание того, что нужно открывать собственную мастерскую». Бюджетные средства были направлены на закупку профессионального фрезерного станка, затем стали поступать первые заказы, и ульяновец планирует развивать бизнес дальше.

Губернатор Сергей Морозов отметил, что социальный контракт помог многим семьям «не только выйти из трудной жизненной ситуации, но и начать собственную предпринимательскую деятельность».

«Сейчас мы готовы запустить новый социальный проект «Зажиточная семья», который соберёт лучшие практики реализации социальных контрактов, а также объединит усилия специалистов отраслей социальной защиты, предпринимательства и сельского хозяйства для того, чтобы как можно больше семей заключали социальные контракты и развивали собственное дело», — сказал Сергей Морозов.

Глава региона подчеркнул важную роль в этой работе социальных менеджеров, на которых возложат обязанность консультировать жителей о данном виде поддержки, помогать делать «первые шаги»:

«Наша большая цель — помочь семьям, чьи доходы ниже прожиточного минимума, выйти не только на самообеспечение, но и на устойчивую предпринимательскую деятельность».

В 2021 году регион в рамках реализации национального проекта «Демография» получит федеральное финансирование, что позволит заключать социальные контракты на получение профессионального обучения, предпринимательства или организацию фермерского хозяйства.

«То есть те направления, которые помогут людям преодолеть трудную жизненную ситуацию», — отметил Сергей Морозов.

По данным региональных властей, дополнительные средства планируется направить на переобучение людей востребованным на рынке труда профессиям, для поощрения стартапов, составления бизнес-планов, создание мини-ферм. В 2021 году общий объем финансирования превысит 413 млн рублей.

Всего с начала года заключено более 1,8 тыс. социальных контрактов, 214 человек получили единовременные выплаты. В целом в 2014 — 2019 годах поддержку на основании социального контракта в Ульяновской области получили более 16 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Сергей Морозов подчеркивал, что сейчас стоит задача развивать мини-фермы в Ульяновской области, для чего будут объединены «силы агропромышленного комплекса и социальной защиты». По его словам, 80% семей на средства соцконтракта обустраивают личное подсобное хозяйство, что является финансовым подспорьем и позволяет обеспечивать семью продуктами.

Напомним, президент страны Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, привел в пример эффективную работу руководства Ульяновской области по поддержке людей в трудной жизненной ситуации.

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