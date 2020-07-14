Москва, , 17:34 — REGNUM Данные о повторных заражениях COVID-19 пока что остаются ненадёжными. Об этом 14 июля заявил научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и показателей здравоохранения МФТИ Давид Наимзада на телеканале «Россия 24».

«Однозначно утверждать, пожалуй, рановато. Но в основном наличие антител свидетельствует прежде всего о том, что человек контактировал с ковидом, и сейчас, в принципе, учитывая то, что свидетельств о повторных заражениях практически нет, они носят анекдотический характер, скажем так — можно утверждать, что иммунитет может у людей даже у тех, у которых титр антител низкий или ниже детектируемых уровней», — заявил Наимзада.