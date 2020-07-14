Москва, , 17:30 — REGNUM В Москве около 20% горожан обладает антителами на коронавирус. Об этом 14 июля заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог, иммунолог Павел Волчков на телеканале «Россия 24».

«В Москве мы измерили, какое количество людей обладает антителами — это примерно 20%. И примерно соотношение людей с антителами к людям, у которых нет антител, детектированного количества антител, это отношение один к двум. Это и есть те 40−60% людей, у которых есть иммунитет к COVID-19», — заявил Волчков.Фактически, если говорить про Москву, то в городе уже сформировался так называемый популяционный иммунитет.

«Именно поэтому мы видим в Москве резкое снижение числа инфицированных на ежедневной основе. Мы наблюдаем, что в Москве так или иначе COVID-19 инфицирует большинство людей. Опять же, не всех, но значимое количество — это 60−70% людей. Мы уже очень близки к этой цифре, и да, для такой популяции второй волны быть не может», — подчеркнул он.