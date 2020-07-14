Москва, , 17:23 — REGNUM Регистрация антител гарантирует контакт пациента с коронавирусом нового типа, однако отсутствие этих антител ещё не указывает на обратное. Об этом 14 июля заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог, иммунолог Павел Волчков на телеканале «Россия 24».

«Антитела — это только верх айсберга. На самом деле у большинства людей, которые встретили COVID-19, у них высокого (уровня) антител не наблюдается. И это данные, на которые мы ссылаемся. Например, учёные из Каролинского института публиковали эти данные, показывая, что у большого числа людей, которые имели контакт с COVID-19, нет большого количества антител, но есть клеточный иммунитет», — заявил Волчков.