Москва, , 17:13 — REGNUM В Гонконге началась новая волна коронавирусной инфекции, которая на этот раз потребует больших усилий, чем раньше. Об этом 14 июля заявил научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и показателей здравоохранения МФТИ Давид Наимзада на телеканале «Россия 24».

«Всё-таки говоря о второй волне, здесь надо отметить показательный пример — это Гонконг. Действительно, они объявили, хотя Гонконг сам по себе является той территорией, в которой уже были массовые эпидемии птичьего гриппа, ближневосточного респираторного синдрома в начале 2000-х, и они во всём мире были больше всего готовы к новым эпидемиям — сейчас они, в общем-то, официально говорят о том, что у них третья волна», — заявил Наимзада.

Второй волной в Гонконге окрестили те завозные случаи, которые случились несколько ранее — в конце весны-начале лета.

«Сейчас у них, в отличие от второй волны, когда врачам-эпидемиологам удавалось отследить конкретных приехавших в страну, которые принесли этот вирус, отследить их контакты и каким-то образом эти случаи и распространение вируса ограничить — сейчас они видят, что в рамках этой волны они не могут отследить конкретный источник или конкретных носителей, а только лишь какие-то места (очаги)», — указал он.