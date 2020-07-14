Москва, , 17:03 — REGNUM По крайней мере в Москве 21,7% граждан обладают гуморальным иммунитетом от коронавируса. Об этом 14 июля заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог, иммунолог Павел Волчков на телеканале «Россия 24».

«У нас есть данные о России о ковид-подтверждённых. Но никто не говорит, что это все люди, которые переболели COVID-19. Нет, это те, кто были зафиксированы. Так же мерия Москвы сделала достаточно большое исследование по выявлению антител в сыворотке крови. На данный момент, буквально по данным две недели назад, примерно 21,7% москвичей обладают уже гуморальным иммунитетом», — заявил Волчков.

Гуморальный иммунитет — один из механизмов реализации защитных свойств организма. В отличие от клеточного иммунитета, гуморальный иммунитет защищает внеклеточные пространства.