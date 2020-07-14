Москва, , 16:58 — REGNUM Большая часть исследований о масштабах второй волны коронавируса основана на данных о выявленных инфицированных на предшествующих этапах, что значительно снижает надёжность каких-либо оценок. Об этом 14 июля заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог, иммунолог Павел Волчков на телеканале «Россия 24».

«Такого рода исследования базируются на тех же статистических данных, которые мы все с вами наблюдаем. То есть данными о числе инфицированных, данными по миру, количеству инфицированных детектированных», — заявил Волчков.

«Это то самое известное выражение, что есть ложь, большая ложь и статистика. К сожалению, здесь все математические модели основаны на той информации, которой мы располагаем. А чем мы располагаем? Тем количеством инфицированных COVID-19, которые были и есть на данный момент. Соответственно, мы прекрасно понимаем, что это далеко не все ковид-выявленные случаи. Каждая модель должна как-то учитывать невыявленные случаи», — пояснил он.

Ранее профессор Академии медицинских наук Великобритании Стивен Холгейт заявил о том, что вторая волна коронавируса зимой в Великобритании может унести до 120 тыс. жизней.