Москва, , 16:45 — REGNUM Курс евро в ходе торгов во вторник, 14 июля, поднялся выше 81 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 16:07 мск, евро подорожал на 0,63% относительно уровня закрытия предыдущих торгов и достиг 81,018 рубля. В последние раз курс евро находился на такой отметке 7 июля 2020 года.

На текущий момент евро торгуется на уровне 80,94 рубля, что на 43 копейки дороже уровня предыдущей сессии. Доллар тем временем подорожал на 25 копеек — до 71,22 рубля.

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