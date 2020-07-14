Москва, , 16:37 — REGNUM Экспортная цена газа российской госкорпорации «Газпром» по итогам первого квартала упала почти на $100 за 1 тыс. куб. м, до $162,1. Об этом говорится в презентации Газпрома, опубликованной на сайте компании.

Средняя цена газа госкорпорации на российским рынке за указанный период составила 4181 рубль ($58,7) за 1 тыс. куб. м. В январе — марте 2019 года цена составляла 4141 рубль.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость поставок российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» снизилась на 10% во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом.

Стоимость поставок снизилась до $183 за 1 тыс. куб. метров газа. Согласно контракту на поставку, цена меняется каждый квартал. Кроме того, стоимость поставок привязана к цене мазута и газойля.

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