Москва, , 16:34 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 15 июля предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков в объёме 100 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин намерен разместить ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска № 24 021 с погашением 24 апреля 2024 года в объёме 50 млрд рублей по номинальной стоимости.

Кроме этого, ведомство предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 228 с погашением 10 апреля 2030 года на такую же сумму.