Москва, , 16:33 — REGNUM Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) одобрил решение по проекту создания жилого комплекса на территории Бодаевского завода. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Речь идет о проекте редевелопмента территории бывшего Бадаевского пивзавода в Москве, разработанного компанией Capital Group. Концепция проекта предполагает строительство масштабного жилого комплекса на сваях на площади в 6 га. Здание расположится между набережной и объектами культурного наследия.

«Проект многофункционального жилого комплекса на участке 6 га на территории Бадаевского завода получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения Москомархитектуры», — сообщили в Москомархитектуре.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что проект довольно удачный — задача развития территории бывшего Бадаевского завода является приоритетной. Это место благодаря проекту будет связано с Дорогомиловским районом и городом в целом.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории, отданной под проект, будут отреставрированы инвестором. Площадь озеленения составит две трети от всей площади проекта. Новый парк свяжет набережную Москвы-реки и Кутузовский проспект, и станет самым большим в Дорогомилове.