Рим, , 16:33 — REGNUM Римские метростроители во вторник, 14 июля, предложили ввести специальный режим управления проектом строительства третьей линии метрополитена.

Предполагается сформировать особый комиссариат под руководством мэра города. Метростроители полагают, что в этом — шанс наконец завершить многострадальный проект. В мэрии считают, что предложение может быть рассмотрено.

Проектировать третью ветку римского метро начали еще в 2006 году, по первому плану работы должны были завершиться в 2016 году. Теперь проект стоимостью 3,7 млрд евро (протяженность линии — 25 километров) предполагается реализовать не ранее 2025 года.