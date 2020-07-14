Турин, Италия, , 16:30 — REGNUM По данным за май 2020 года, объем выпуска промышленной продукции в Италии снизился на 20,3% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в службе статистики ЕС во вторник, 14 июля.

При этом в сравнении с апрелем 2020 года (когда в стране действовал режим общенационального карантина) объем выпуска увеличился на 42,1%.

В целом в ЕС в мае 2020 года объем выпуска промышленной продукции вырос на 11,3% в сравнении с апрелем 2020 года и снизился на 20,5% в сравнении с маем 2019 года.