14 июля 2020 | Время чтения 2 мин

Юлия Мельникова, , 16:51 — REGNUM Рост пользовательской базы Netflix с текущих $167 млн до $330 млн в ближайшие 5 лет возможен за счет расширения охвата аудитории на рынках Европы и Азии, которые являются крупнейшими рынками после США. В Штатах потенциал расширения ограничен, так как Netflix охватывает более половины американских домохозяйств. Более того, продажи также поддержит рост выручки на одного клиента с $10,8 до $12.

Netflix (сс) Stock Catalog

В ближайшие 5 лет мы ожидаем улучшения операционной рентабельности с 13% до 27% за счет оптимизации расходов. В первую очередь эффективность будет достигнута за счет снижения доли расходов на рекламу и маркетинг, которые являются крупной строкой издержек, а также за счет снижения амортизации контента.

Расходы на создание контента выросли в последние три года из-за необходимости пополнения библиотеки, однако в выражении стоимости создания контента на одного пользователя сохраняется позитивная динамика (за счет увеличения количества клиентов стоимость создания контента на одного пользователя снизилась с $9,5 в 2014 году до $7,9 в 2019 году). Более того, с ростом выручки и стабилизации расходов на контент мы ожидаем положительный денежный поток в 2023 году.

По нашим оценкам, потенциал роста акций Netflix на горизонте 3 и 5 лет составляет, соответственно, 23% и 38%.

Основные риски:

Конкуренция. Рост количества доступных стриминговых сервисов существенно повысил конкуренцию в индустрии. Стоимость ежемесячной подписки Netflix выше, чем у конкурентов. Конкуренция может вынудить компанию снизить стоимость подписки, что скажется на выручке Netflix.

Рост стоимости привлечения нового клиента. Конкуренция может существенно повысить стоимость привлечения клиента (CAC), что снизит целевые цены.

Замедление роста пользовательской базы.

Валютный риск. Стоимость подписки Netflix варьируется по регионам, так как подписчики производят оплату в местной валюте.

Стенд Netflix на фестивале комиксов San Diego Comic-Con International (сс) Gage Skidmore

Netflix — крупнейший в мире развлекательный потоковый сервис, основанный в 2007 году. Сервис доступен в 190 странах и насчитывает более 167 млн пользователей. Половина выручки приходится на Северную Америку. Компания зарабатывает за счет продажи ежемесячной подписки, предоставляющей доступ к контенту, который включает в себя художественные и документальные фильмы, сериалы и шоу. Библиотеку Netflix составляют как лицензируемый контент, так и собственное производство компании. Конкуренцию составляют другие потоковые сервисы, как Disney+ (54 млн подписчиков), AT&T NOW (1 млн), Apple TV Plus (35 млн).