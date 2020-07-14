Ростов-на-Дону, , 16:24 — REGNUM В Ростове-на-Дону более чем в три раза увеличат количество площадок для проведения ярмарок. Об этом сообщил глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.

В частности, количество ярмарок в городе-миллионнике вырастет с 20 до 67. При этом площадки будут предоставляться и в спальных районах донской столицы — микрорайонах Суворовский, Левенцовский, Платовский.

По словам градоначальника, при организации ярмарок внимание уделят «единообразию торговых форм, порядку организации торговой деятельности и определению целесообразности организации ярмарки на конкретной площадке с учётом имеющейся на прилегающих земельных участках торговой инфраструктуры».

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области, как и в других российских регионах, ярмарочная деятельность из-за пандемии была приостановлена. С 15 мая на Дону около сотни постоянно действующих ярмарок возобновили работу. Однако условием для их деятельности является строго соблюдение санитарных требований.

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