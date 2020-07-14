Москва, , 16:19 — REGNUM Проект постановления о поручении Счетной палате провести проверку реализации ЦБ мер по оздоровлению банков внес в Госдуму комитет нижней палаты парламента по контролю и регламенту, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Предлагается поручить Счетной палате РФ провести в период с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года контрольное мероприятие «Проверка реализации Центральным банком Российской Федерации с участием общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (ФБКС) мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций с использованием в том числе денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора, за 2017 — 2019 годы и истекший период 2020 года в Центральном банке и обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

О результатах проведенного контрольного мероприятия предлагается Счетной палате проинформировать Госдуму в сентябре 2021 года.