Чебоксары, , 16:10 — REGNUM 15 июля в Чувашии ожидают прибытие пограничного сторожевого корабля «Чебоксары», который ранее нёс боевую вахту на самой западной границе России и был списан в 2015 году. В столице республике его превратят в музей морской славы. Корабль в Чебоксарах будут встречать «по канонам морского церемониала», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики.

Сторожевик «Чебоксары» в настоящее время находится в пути, он прибудет в столицу Чувашии 15 июля.

«Прибытие корабля планируется провести по канонам морского церемониала, с оркестром, исполняющим мелодию сигнала «Повестка» или «Захождение». Почетным гостем мероприятия станет врио главы Чувашии Олег Николаев, благодаря поддержке которого появилась возможность выделить средства из бюджета Чебоксар для транспортировки корабля», — говорится в сообщении.

Пограничный сторожевой корабль в Чебоксарах разместят на Волге и превратят в музей морской славы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сторожевой корабль «Чебоксары» построен в 1988 году на Ярославском судостроительном заводе с заводским номером 519. Он был одним из ходовых кораблей Балтийского пограничного отряда, в 2015 году его списали, а в 2017 году передали в муниципальную собственность Чебоксар «для установки в качестве музейного экспоната».

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Долгое время корабль простаивал в Балтийске, так как власти Чебоксар не могли изыскать средства на его транспортировку. В 2020 году решение было найдено: по поручению руководителя Чувашии Олега Николаева Чебоксары получили 1 млрд рублей в виде бюджетного кредита из республиканской казны, что позволило сэкономить на обслуживании муниципального долга около 60 млн рублей. Часть средства направили на транспортировку корабля: его буксирует акционерное общество «Порт Коломна», цена контракта при максимальной цене в 25 млн рублей составила 24 млн рублей.

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