Москва, , 16:07 — REGNUM Защита неквалифицированных инвесторов может обернуться в РФ очередными тотальными запретами, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 14 июля на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя идею главы Банка России о необходимости принять в РФ закон о защите неквалифицированных инвесторов.

«Закон о защите неквалифицированных инвесторов — это хорошо. Да только не вышло бы как всегда — в стремлении защитить у нас часто тотально всё запрещают. Да и правила, позволяющие «квалифицироваться», не мешало бы несколько либерализировать. Любое излишне жёсткое регулирование вытаскивает инвесторов из российской юрисдикции. Хорошо ли это для экономики РФ? Большой вопрос», — написал Хестанов.

Напомним, как сообщалось ранее руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной думе РФ, попросила депутатов принять закон о защите неквалифицированных инвесторов.

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