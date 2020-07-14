Москва, 14 июля 2020, 16:07 — REGNUM Защита неквалифицированных инвесторов может обернуться в РФ очередными тотальными запретами, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 14 июля на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя идею главы Банка России о необходимости принять в РФ закон о защите неквалифицированных инвесторов.
Напомним, как сообщалось ранее руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной думе РФ, попросила депутатов принять закон о защите неквалифицированных инвесторов.
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