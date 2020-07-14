Тбилиси, , 16:12 — REGNUM Туризм является единственным доходным сектором экономики Грузии, поэтому грузинским властям необходимо оказать ему «чрезвычайную помощь» и открыть границы для иностранных гостей. Такое обращение 14 июля разместил на своей странице в Facebook лидер оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.

Политик отметил, что от его партии два месяца назад было направлено предложение к правительству Грузии открыть государственную границу для всех иностранцев, у которых есть так называемые «COVID-паспорта». Вашадзе призвал премьер-министра Грузии и власти помочь туристическому сектору.

«Я обращаюсь к Гахария и правительству: не занимайтесь легкомыслием, займитесь делом! Не субсидируйте свои компании, а помогите туристическому сектору. Нельзя, чтобы единственный сектор, который давал доход стране и давал занятость людям, сегодня был обнулен», — заявил лидер «Новой Грузии».

Он также предложил на год заморозить выплаты по кредитам для всех участников туристического сектора.

Напомним, правительство Грузии решило открывать границы только для гостей из стран, где низкий риск заражения коронавирусом, и власти которых, в свою очередь, решили открыть свои границы для грузинских граждан.

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