Москва, , 15:49 — REGNUM Несколько российских авиакомпаний и страховых компаний намерены подключиться к системе быстрых платежей (СБП), уже сделали это S7 Airlines и «Капитал Лайф Страхование жизни». Об этом пишут 14 июля «Известия».

Представители Страхового дома ВСК и «АльфаСтрахования» подтвердили планы по подключению к СБП. Переговоры идут также с несколькими воздушными перевозчиками.

Эксперты отмечают, что для бизнеса переводы через СБП дешевле, а для клиентов — безопаснее, однако пока к ним люди не привыкли. Быстрые платежи начнут вытеснять традиционные в 2021 году, прогнозируют они.

Так, пассажиру S7, чтобы купить билет, нужно быть клиентом банка, подключенного к СБП, и установить на смартфон его приложение. При выборе рейса на сайте авиакомпании нужно просканировать QR-код, после чего подтвердить оплату в мобильном приложении. В S7 готовят собственное приложение.

В страховой компании «Капитал Лайф» возможность для клиентов оплачивать взносы через СБП появилась в июле. Это можно сделать на официальном сайте или в мобильном приложении для iOS и Android.