Москва, , 15:48 — REGNUM У России нет шансов догнать США по уровню безработицы, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля сообщили в Управлении по связям с общественностью данного вуза.

Как пояснил экономист, в мировом рейтинге Россия по уровню безработицы находится где-то в середине списка. И на протяжении последних лет по этому показателю она находилась близко к Америке, но в США этот показатель был чуть ниже 4%, а в России выше. И ещё в феврале 2020 года была такая же картина. Но уже к апрелю уровень безработицы в США превысил 10%, а у РФ, как всегда в кризис, при достаточно резком снижении деловой активности уровень безработицы находится на достаточно низком уровне.

«И вряд ли в последующие месяцы официальный уровень безработицы может подняться до уровня США, — подчеркнула Иванова-Швец. — А реальную ситуацию никто не знает. И здесь проблема не в статистических погрешностях. Ведь у нас, в отличие от многих западных стран, только небольшая часть лишившихся работы обращаются в службы занятости. А ещё типичная российская практика, отличающая нас от других стран, — отпуска без сохранения содержания, невыплаты заработной платы, сокращённое рабочее время. Это ситуации, при которых работники вроде числятся занятыми, боятся покидать компанию из-за опасности недополучить причитающиеся выплаты, остаться без работы. И это как раз не даёт почти никакого шанса «догнать» США по уровню безработицы. Последние меры правительства как раз способствуют тому, что гражданам выгодно получить статус безработного — были повышены пособия по безработице, убраны бюрократические барьеры для получения статуса безработного».

Но есть ещё одна причина, по которой, как полагает экономист, граждане предпочитают не обращаться в службы занятости. Дело в том, что многие уверены, что найти нормальную работу через службы занятости им не удастся.

«А работодатели очень неохотно обращаются туда за поиском работников. Основной аргумент — большая бюрократия. И вот здесь правительство может разработать ряд мер, которые способствовали бы соединению интересов работников и работодателей, поиску работы и работников», — подытожила Иванова-Швец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в мае более чем в два раза по сравнению с апрелем в России выросло количество работодателей, которые заявили о сокращении сотрудников.

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