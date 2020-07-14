Москва, 14 июля 2020, 15:48 — REGNUM У России нет шансов догнать США по уровню безработицы, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля сообщили в Управлении по связям с общественностью данного вуза.
Как пояснил экономист, в мировом рейтинге Россия по уровню безработицы находится где-то в середине списка. И на протяжении последних лет по этому показателю она находилась близко к Америке, но в США этот показатель был чуть ниже 4%, а в России выше. И ещё в феврале 2020 года была такая же картина. Но уже к апрелю уровень безработицы в США превысил 10%, а у РФ, как всегда в кризис, при достаточно резком снижении деловой активности уровень безработицы находится на достаточно низком уровне.
Но есть ещё одна причина, по которой, как полагает экономист, граждане предпочитают не обращаться в службы занятости. Дело в том, что многие уверены, что найти нормальную работу через службы занятости им не удастся.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в мае более чем в два раза по сравнению с апрелем в России выросло количество работодателей, которые заявили о сокращении сотрудников.
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