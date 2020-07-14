Москва, , 15:37 — REGNUM В законопроекте об электронной путёвке есть такие пункты, которые шокируют своей неуместностью. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 14 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Мало того что она будет обязательная и платная, так она теперь должна включать в себя все виды туризма. Не только выездной, но и внутренний и въездной. И проблемы эти рынки должны решать за счёт друг друга, — сказала она. — Предложенный вариант законопроекта содержит такие пункты, которые настолько шокируют своей неуместностью в нынешней ситуации рынка, что наступает легкое онемение. Государство пытается спасти индустрию, а тут у нас Госдума предлагает законопроект, который сведёт индустрию до трёх-четырёх скорее карманных игроков, потому что в этой системе будет невозможно работать. Почему это надо вводить именно сейчас, когда отрасль находится на грани выживания? И кто от этого выигрывает?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе сказала, что если в РФ будет принят законопроект об электронных путёвках, это создаст дополнительную финансовую нагрузку на бизнес и туристов.

Читайте ранее в этом сюжете: Въездной туризм в РФ упал до нуля – Ассоциация туроператоров РФ