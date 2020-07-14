Москва, , 15:37 — REGNUM 14 июля президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин выступил в режиме онлайн на круглом столе профильного комитета Госдумы по актуальным вопросам развития малого и среднего бизнеса.

В своем выступлении глава ТПП отметил, что при разработке правительственного законопроекта о государственном контроле и надзоре декларировался переход от проверок к добровольной профилактике правонарушений, что особенно актуально «для малышей», которые в большинстве своём совершают правонарушения во многом «по незнанию» значительного массива обязательных требований.

Однако редакция, подготавливаемая ко второму чтению, уменьшила количество таких профилактических мероприятий — исключены «выдача рекомендаций», «выпуск руководств по соблюдению требований», «профилактическое сопровождение». Палата предлагает рассмотреть вопрос о сохранении перечня профилактический мероприятий, который фигурировал в первом чтении.

Говоря о проекте закона об обязательных требованиях, Сергей Катырин отметил, что поправками ко второму чтению предлагается не распространять «регуляторную гильотину» на региональные и муниципальные акты, содержащие обязательные требования. Это, по его словам, может привести к появлению на уровне субъектов и муниципальных образований актов, увеличивающих административную нагрузку на субъекты МСП и другие более крупные предприятия.

Палата выступает за то, чтобы акты субъектов федерации и муниципалитетов подпадали под процедуру «регуляторной гильотины».

Сергей Катырин отметил также, что в настоящее время покупателю арендуемого имущества предоставлена возможность такого приобретения в рассрочку. При этом оплата такого имущества происходит по графику платежей, а отсрочка должна составлять не менее пяти лет. Палата считает, что можно было бы установить возможность изменения графика по соглашению сторон — если субъекту МСП удалось заблаговременно погасить значительную часть задолженности.

Еще одна поправка, которую мог бы рассмотреть законодатель, касается увеличения срока выкупа арендуемого имущества до семи лет. Сергей Катырин отметил, что в ряде регионов такой порог уже действует (в Брянской, Челябинской, Вологодской областях).

Затронул глава ТПП и тему налогообложения малого и среднего бизнеса. Палата предлагает распространить режим «самозанятых» на сферу разносной торговли. Такое предложение вошло в пакет мер ТПП к проекту антикризисного плана правительства РФ. Эта мера позволит обеспечить занятость людям, создать резерв будущих предпринимателей, получающих соответствующий начальный опыт.

Также в ходе круглого стола палата предложила исключить критерий численности при применении УСН, что позволит малым предприятиям, в производственном цикле которых задействовано большое количество персонала, продолжить деятельность в прежних рамках, но расширить штат сотрудников и укрупнить предприятие в перспективе. Можно было бы также, по мнению Катырина, всему малому бизнесу дать возможность формировать отчетность автоматически через личный кабинет налогоплательщика. Сейчас такое правило действует только для ИП, применяющих кассовую технику, и работающих на УСН.