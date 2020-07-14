Тбилиси, , 15:36 — REGNUM В условиях вызванного пандемией коронавируса кризиса в Грузии, в городе Рустави, будет построена текстильная фабрика, рассчитанная на 3000 рабочих мест.

Презентация проекта проходила 14 июля на прилегающей к будущей стройплощадке территории. Новую фабрику построит компания «Аджара текстиль», которая была учреждена турецкими инвесторами и уже несколько лет работает в Грузии.

Как заявил на презентации премьер-министр Грузии Георгий Гахария, строительство новой фабрики под названием «Картли текстиль» продлится четыре месяца, после чего заработает предприятие, которое будет снабжать своей продукцией — спортивными формами спортсменов как из Грузии, так и из других стран мира.

По словам премьера, он знаком с учредителем и владельцем компании «Аджара текстиль» уже более 5 лет, с того периода, когда сам Гахария еще был бизнес-омбудсменом Грузии, а турецкие инвесторы только начинали свою деятельность в Аджарии. Новый проект, особенно в условиях кризиса, будет служить созданию новых рабочих мест и трудоустройству местного населения, на чем Георгий Гахария сделал особенный акцент и заявил, что правительство Грузии не может не поддержать такую инициативу.

Компания на данный момент владеет 3 текстильными предприятиями в Западной Грузии — в Батуми, Поти и Кобулети, а через 4 месяца к ним добавится и фабрика в Рустави.

Предприятия компании «Аджара текстиль» сотрудничают с известными в мире брендами спортивной одежды и шьют спортивные формы под этими брендами. А снабжают своей продукцией спортсменов во многих странах мира.

По заявлению министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, благодаря турецким инвесторам и компании «Аджара текстиль» сшитую в Грузии продукцию узнали во всем мире.

В строительство фабрики «Картли текстиль» инвестор планирует вложить 20 млн лари.