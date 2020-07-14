Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM Более 300 различных заведений в центре Петербурга были вынуждены закрыться, не выдержав «коронавирусных» ограничений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такой вывод сделали аналитики сервиса «2ГИС».

Речь идет в первую очередь о предприятиях сферы услуг на основных торговых улицах города.

Если сравнить число предприятий этих отраслей в Центральном и Петроградском районах, которые были открыты на 1 марта и на 1 июля 2020 года, разница составит 321 заведение.

Почти половина из них относится к сфере общепита — это рестораны и кафе, бары, бистро, пиццерии и пекарни. Кроме того, закрылось 16 обувных магазинов, 17 магазинов женской одежды, 30 продовольственных магазинов, включая 10 кондитерских, 13 алкомаркетов и девять точек по продаже детских игрушек. Закрыли свои двери навсегда еще 32 парикмахерских, 12 турагентств, 20 гостиниц, шесть тату-салонов, два барбершопа и два фитнес-клуба.

В итоге доля незанятых площадей в центре города приблизилась к критическому уровню, отмечает РБК. Новых арендаторов теперь тоже будет непросто найти.

Одновременно в Петербурге открывались и новые предприятия, однако их число оказалось в 2,7 раза меньше, чем закрытых: всего 121 заведение сферы услуг.