Курган, , 15:14 — REGNUM В Курганской области на федеральные субсидии на софинансирование зарплаты сотрудникам в УФНС поступило 12 414 заявлений. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, государство компенсирует пострадавшим от эпидемии предпринимателям 12 130 рублей на каждого работника. Курганским бизнесменам выплачено уже 381,4 млн рублей. Кредиты под 0% на выплату заработной платы получили 118 субъектов МСП.

Помимо этого, 21 предприятие получило отсрочку по налогам и страховым взносам. Реструктуризацией кредитов воспользовались 368 предпринимателей. Деньги на восстановление деятельности предприятий, сохранивших 90% персонала, выданы 626 предпринимателям.