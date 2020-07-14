Берлин, , 15:32 — REGNUM Индекс экономических настроений в Германии (ZEW) немного снизился в июле текущего года. Об этом 14 июля сообщает европейский Центр экономических исследований (Zentrum fur Europaischе Wirtschaftsforsсhung — ZEW).

При этом уточняется, что рассчитываемый ZEW индекс экономических настроений снизился до 59,3 пункта в июле с 63,4 пункта в июне, при том, что экономисты ожидали снижения только до 60 пунктов.

Также указывается, что оценка экономической ситуации в Германии несколько улучшилась во второй раз с января 2020 года и соответствующий показатель в настоящее время составляет минус 80,9 пункта, что на 2,2 пункта больше, чем в июне.

«Перспективы немецкой экономики в значительной степени остаются неизменными по сравнению с предыдущим месяцем. После очень плохого второго квартала эксперты ожидают постепенного увеличения валового внутреннего продукта во второй половине года и в начале 2021 года», — прокомментировал данные результаты президент ZEW профессор Ахим Вамбах.

Напомним, индекс ZEW является индексом экономического оптимизма в сфере финансов и рассчитывается на основе анкетирования профессиональных специалистов индустрии финансов Германии, позволяя оценить текущие экономические условия в государстве.