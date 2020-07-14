Москва, , 15:13 — REGNUM Принятие закона о географических указаниях в первую очередь следует рассматривать как важный драйвер развития региональной экономики, считает директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Рустам Тихонов. Об этом он рассказал 14 июля на пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил эксперт, стоимость регистрации географического указания составляет 29 тыс. 500 рублей. Однако для субъектов малого предпринимательства, образовательных организаций, имеющих аккредитацию, индивидуальных предпринимателей эта стоимость снижена и составляет 20 тыс. 600 рублей.

Он отметил, что при подаче заявки в электронном виде предусмотрена 30-процентная скидка. «Мы считаем, что надо такой способ общения регулятора и заявителя культивировать и всячески приветствуем подачи заявки в электронном виде, в том числе с помощью такой преференции в пошлине», — прокомментировал директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития.

Как сообщил Тихонов, на данный момент в России зарегистрировано более 200 защищенных наименований мест происхождения товаров, в то время как в странах Евросоюза эти данные составляют несколько тысяч. «В этом плане мы рассчитываем, что введение географического указания как нового вида интеллектуальной собственности с более мягкими требованиями по сравнению с регистрацией на НМПТ позволит нашим локальным производителям проще и быстрее подойти к защите своих брендов», — прокомментировал Тихонов.

«С практической точки зрения, мы всегда понимаем, что узнаваемость товара на полке формируется с помощью регионального бренда, здесь показателен пример Европы. Рассчитываем, что появление более простого инструмента позволит нашим локальным производителям стать более узнаваемыми на местном рынке, а также рассчитываем, что это сделает и бренды регионов более узнаваемыми среди граждан, позволит также повысить и внутренний туризм», — добавил он.

По его словам, благодаря маркировке потребитель получит возможность лучше ориентироваться в многообразии товаров на полке и выбирать для себя более качественную продукцию.

Напомним, что закон о географических указаниях вступает в силу с 27 июля 2020 года.