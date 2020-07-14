Москва, , 14:59 — REGNUM В 2020 году число граждан РФ, которые отдохнут на курортах России, будет примерно на 15% выше, чем в 2019 году. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 14 июля на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, отвечая на вопрос, сколько жителей РФ уже сейчас отдыхают и сколько в принципе отдохнёт за лето 2020 года.

«Промежуточного итога мы пока не делаем. Потому что, с одной стороны, у нас середина летнего сезона. В 2020 году всё не так, как было в предыдущие годы, и поэтому мы пока не оценивали долю отдыхающих жителей РФ и не сравнивали с прошлым годом. Мы предполагаем, что в связи с закрытием границ, в связи с горячим стремлением наших граждан хоть где-то, но отдохнуть, мы предполагаем, что количество граждан РФ, которые отдохнут в РФ процентов на 15% выше, чем в прошлом году», — сказала Ломидзе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе рассказала, что российские туристы очень хотят отдохнуть более или менее комфортно и не готовы поехать за три копейки и терпеть дискомфорт и лишения.

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