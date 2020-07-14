Москва, 14 июля 2020, 14:59 — REGNUM В 2020 году число граждан РФ, которые отдохнут на курортах России, будет примерно на 15% выше, чем в 2019 году. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 14 июля на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, отвечая на вопрос, сколько жителей РФ уже сейчас отдыхают и сколько в принципе отдохнёт за лето 2020 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе рассказала, что российские туристы очень хотят отдохнуть более или менее комфортно и не готовы поехать за три копейки и терпеть дискомфорт и лишения.
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