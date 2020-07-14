Норильск, Красноярский край, , 14:56 — REGNUM На Таймыре работу по восстановлению территории нужно продолжать совместно. Об этом в ходе круглого стола «Авария в Норильске: экологический ущерб и программы по восстановлению» в Общественной палате РФ заявил директор департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды РФ Сергей Хрущев.

Он также передал старшему вице-президенту «Норникеля» Андрею Бугрову предложения, собранные комиссией министерства по дальнейшим мерам для восстановления природы.

«Я считаю, что будет полезно, чтобы компания с ними ознакомилась, доработала эти проекты, — заявил Сергей Хрущев. — И мы бы совместно продолжили работу, выделили реперные точки, основные мероприятия. Наша позиция принципиальная — мы готовы помогать. Любые вопросы выносить как на уровень экспертного сообщества, так и решать с точки зрения технических задач по применению технологий, чтобы ускорить процесс, чтобы не потерять тот короткий период, который сейчас есть и добиться реального восстановления природных ландшафтов до того состояния, которое было 30, 50 лет назад»

Андрей Бугров от лица «Норникеля» выразил готовность к совместным действиям и призвал консолидировать усилия с учеными и общественными экологическими организациями. Сейчас, когда основная часть разлившегося топлива собрана, решается вопрос его утилизации, встает новая задача — рекультивация и восстановление территории. И ее не решить без исследований, создания оптимальных для специфической тундровой зоны моделей, отметил он.

Круглый стол «Авария в Норильске: экологический ущерб и программы по восстановлению» организовала Комиссия Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды.

По мнению модератор дискуссии Елены Шаройкиной, таймырский опыт может послужить основой для разработки модели взаимодействия государства, общества и бизнеса при реагировании на техногенные аварии.