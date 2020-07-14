Норильск, Красноярский край, 14 июля 2020, 14:56 — REGNUM На Таймыре работу по восстановлению территории нужно продолжать совместно. Об этом в ходе круглого стола «Авария в Норильске: экологический ущерб и программы по восстановлению» в Общественной палате РФ заявил директор департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды РФ Сергей Хрущев.
Он также передал старшему вице-президенту «Норникеля» Андрею Бугрову предложения, собранные комиссией министерства по дальнейшим мерам для восстановления природы.
Андрей Бугров от лица «Норникеля» выразил готовность к совместным действиям и призвал консолидировать усилия с учеными и общественными экологическими организациями. Сейчас, когда основная часть разлившегося топлива собрана, решается вопрос его утилизации, встает новая задача — рекультивация и восстановление территории. И ее не решить без исследований, создания оптимальных для специфической тундровой зоны моделей, отметил он.
Круглый стол «Авария в Норильске: экологический ущерб и программы по восстановлению» организовала Комиссия Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды.
По мнению модератор дискуссии Елены Шаройкиной, таймырский опыт может послужить основой для разработки модели взаимодействия государства, общества и бизнеса при реагировании на техногенные аварии.