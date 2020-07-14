14 июля 2020 | Время чтения 4 мин

Анастасия Качалова, , 15:43 — REGNUM Президент Владимир Путин выступил с инициативой разработать радикальный налоговый маневр для IT-отрасли. Цель реформы — сделать российский рынок инвестиционно привлекательным для IT-бизнеса, поддержать отечественных разработчиков и экспортеров софта. Для этого налог на прибыль будет снижен с 20% до 3%, а страховые взносы — с 14% до 7,6%.

Российское ПО Иван Шилов © ИА REGNUM

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Для компенсации выпадающих доходов бюджета обсуждается два сценария возврата к уплате НДС на продажу ПО с 2021 года:

На всё ПО, в том числе продаваемое российскими компаниями на внутреннем рынке;

Только на иностранный софт.

В чем подвох предлагаемых нововведений?

Под них подпадают далеко не все компании из-за критериев по минимальному проценту выручки от разработки и продажи ПО и численности персонала. Также не учитываются бюрократические сложности включения в реестр отечественного ПО, возврата НДС через субсидии, администрирования налоговой нагрузки и прочие факторы.

Кому подобный маневр может оказаться выгодным, если НДС на продажу отечественного софта платить всё же придется:

Компаниям, действующим на внутреннем рынке и внесенным в отечественный реестр ПО (преимущественно ориентированном на госзаказ). Такие бизнесы смогут компенсировать уплаченный НДС за счет госсубсидий и получить дополнительные конкурентные преимущества, так как не все компании смогут соответствовать льготным критериям. Регистрация в реестре — дело небыстрое и сопряженное с дополнительными затратами.

Компаниям, создающим ПО под конкретного заказчика. Они уже платят НДС на услуги по разработке и внедрению софта. Соответственно, на них возврат к уплате НДС не скажется.

Компаниям, продающим ПО и интернет-услуги на зарубежные рынки.

Для дочерних структур международных IT-компаний. Для них экономия на фонде оплаты труда и налоге на прибыль может оказаться значимым фактором для расширения присутствия на российском рынке.

На ком реформа может сказаться негативно:

На малом бизнесе, в частности низко прибыльном и имеющем кредитную нагрузку.

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Многие компании просто не смогут соответствовать условиям получения льгот: иметь более 90% выручки от разработки и реализации прав на ПО, штат не менее 7 человек и аккредитацию в Минкомсвязи. К тому же правительство планирует ввести дополнительные критерии. Особую сложность здесь имеет условие о выручке. Ведь моделей получения доходов от реализации IT-продуктов множество, и далеко не все из них соответствуют заявленным параметрам (продажа исключительных прав на ПО и прав на использование ПО по лицензионным соглашениям). К тому же у малого бизнеса значительно меньше ресурсов на сложное администрирование налоговой нагрузки. Даже если такой бизнес сможет зарегистрироваться в реестре ПО — НДС придется платить сразу, что грозит кассовыми разрывами или даже банкротствами, а получить субсидию — длительный и бюрократизированный процесс.

На прочих компаниях, не подпадающих под критерии для получения льгот, например по выручке.

Они не смогут получить льготы по социальным взносам и налогу на прибыль, при этом получат все указанные сложности с возвратом НДС за счет субсидий, если в структуре их дохода достаточное место занимает продажа ПО.

Конечному потребителю ПО. Скорее всего, введение НДС изменит структуру ценообразования и в конечном итоге приведет к росту цен на софт, особенно иностранный. Против инициативы с возвратом НДС уже выступили представители финансовых организаций, являющихся массовыми закупщиками ПО.

Скорее всего, надежда сделать Россию привлекательной юрисдикцией для перспективных tech-стартапов тоже не оправдается. Есть и другие страны, где налоговые условия еще лучше, например Индия, Кипр, Белоруссия. Также налоги далеко не единственный фактор, влияющий на инвестиционную привлекательность государства. Необходимо учитывать стоимость рабочей силы, надежность механизмов защиты интеллектуальной собственности, продуманность и стабильность законодательства, эффективность судебной системы. Для существенного повышения инвестиционной привлекательности России требуется проведение более комплексных реформ.

Неоднозначен и сценарий введения НДС только для иностранного ПО. Это будет противоречить требованиям Всемирной торговой организации о недискриминации, так как будет ставить иностранных разработчиков и импортёров ПО в неблагоприятное положение.

Как реализуется налоговая инициатива властей и не обернется ли налоговая IT-реформа дополнительной нагрузкой на IT-отрасль, покажет время.