Ставрополь, , 15:20 — REGNUM Реализация проекта нового ветропарка — Кармалиновской ветроэлектростанции (ВЭС) — стартует в Новоалександровском городском округе Ставрополья. Компания «НоваВинд» (дивизион Росатома по ветроэнергетике) на днях получила разрешение на строительство, сообщили ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе губернатора края.

Это второй ветропарк, который создается на Ставрополье в партнерстве с Росатомом. Строительство первого, напомним, стартовало в сентябре 2019 года в Кочубеевском районе края.

Общая мощность Кармалиновской ВЭС составит 60 МВт. Здесь будут размещены 24 ветроэнергетические установки по 2,5 МВт каждая. На площадке уже начаты подготовительные работы, в ближайшее время специалисты приступят к строительству ветропарка.