Москва, , 14:46 — REGNUM Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о наделении ЦБ правом по решению суда временно ограничивать выезд за рубеж недобросовестных финансистов.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Ириной Яровой («Единая Россия»).

ЦБ сможет по решению суда ограничивать выезд за рубеж собственников и топ-менеджеров банков, негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний в случае введения временной администрации, отзыва лицензии или утверждения советом директоров ЦБ плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства.

Прописывается, что срок такого ограничения не сможет превышать 180 дней.

Вместе с тем Госдума в первом чтении приняла законопроект, дающий ЦБ дополнительные полномочия в сфере регулирования страховой деятельности и работы негосударственных пенсионных фондов.

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