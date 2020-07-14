Москва, , 14:42 — REGNUM Сахарный диабет остаётся одной из главных проблем здравоохранения в России и в мире. России Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 июля президент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Иван Дедов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Сахарный диабет — это главная проблема мира сегодня. На самом деле, когда мы пересчитали, у нас реально порядка 8 млн. Но, безусловно, очень много, как в любой стране, особенно второго типа. Люди даже не догадываются, что у них сахарный диабет», — заявил Дедов.

По его словам, каждые семь секунд в мире умирает человек от диабета. Всего в мире 420 миллионов больных диабетом.