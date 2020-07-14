Москва, , 14:40 — REGNUM ЦБ наделяется правом осуществлять мероприятия по оздоровлению страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля, соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Предусматривается возможность превентивного осуществления Банком России надзорных мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае выявления ситуаций, создающих угрозу стабильности финансового рынка или угрозу правам и интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей в отношении субъектов страхового дела либо участников, застрахованных лиц и иных заинтересованных лиц в отношении негосударственных пенсионных фондов.

ЦБ также наделяется правом осуществлять мероприятия по финансовому оздоровлению указанных некредитных финансовых организаций.

Кроме того, Национальный финансовый совет наделяется полномочиями по рассмотрению проекта основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации с возможностью дачи рекомендаций документу.

Законопроектом также устанавливаются требования к содержанию и оформлению ответов правоохранительных органов на обращения главы ЦБ, направляемые для проверки и пресечения противоправной деятельности.

«Депутаты Государственной думы уделяют особое внимание защите прав обманутых дольщиков, и в этой работе столкнулись с проблемой хищения средств недобросовестными страховыми компаниями. В связи с чем в целях защиты средств застрахованных лиц и оперативного пресечения противоправной деятельности предложено наделить Центробанк полномочиями принимать решение о полном или частичном приостановлении операций, направленных на вывод активов страховыми компаниями», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, Банк России должен будет каждый год представлять в Госдуму проект основных направлений развития финансового рынка. Таким образом, будет усилен парламентский контроль за этой сферой, отметил Володин.

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