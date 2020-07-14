Москва, , 19:16 — REGNUM В планах Министерства сельского хозяйства зафиксирован перевод всех своих услуг в электронную форму к 2024 году. Об этом сообщил в понедельник, 13 июля, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время посещения выставки «Всероссийский день поля». В этом году впервые основная выставка также проводится в интернете.

« В целом ожидаем, что к концу 2024 года все входящие в сферу полномочий Минсельхоза госуслуги будут оказываться в электронном виде », — пояснил министр, обращаясь к журналистам. — Мы активно работаем сейчас над созданием информационной системы цифровых сервисов, которая позволит перевести полностью в электронный вид предоставление господдержки АПК, сделать этот процесс проще, быстрее и прозрачнее, исключить из него человеческий фактор. В следующем году этот проект стартует в девяти пилотных регионах ».

Кроме предоставления услуг, отрасль ждут и другие направления цифровизации. Это сбор и верификация отраслевых данных, для которых уже разработана Единая федеральная информационная система земель сельхоз назначения. Осталось только улучшить качество процесса. В следующем году, по словам главы Минсельхоза, проект по такому улучшению стартует в девяти пилотных регионах.

« В 2020 году мы существенно расширим функционал системы и рассчитываем, что в течение ближайших 10 лет аккумулируем данные о свойствах и плодородии почв на территории всей нашей страны », — сказал министр.

Дмитрий Патрушев рассказал о том, что система мониторинга мелиоративного комплекса будет доступна во всех регионах уже в следующем году, а к 2024 году будет внедрена государственная цифровая платформа для управление всеми гидромелиоративными сооружениями.

Помимо этого, цифровизации подвергнется и контрольно-надзорная деятельность, что позволит сделать её более прозрачной и понятной для участников рынка, повысить эффективность и оперативность этой работы.

« Ключевые направления здесь — создание и совершенствование систем прослеживаемости сельхозпродукции », — добавил Дмитрий Патрушев.

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