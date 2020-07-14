Москва, 14 июля 2020, 19:16 — REGNUM В планах Министерства сельского хозяйства зафиксирован перевод всех своих услуг в электронную форму к 2024 году. Об этом сообщил в понедельник, 13 июля, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время посещения выставки «Всероссийский день поля». В этом году впервые основная выставка также проводится в интернете.
Кроме предоставления услуг, отрасль ждут и другие направления цифровизации. Это сбор и верификация отраслевых данных, для которых уже разработана Единая федеральная информационная система земель сельхоз назначения. Осталось только улучшить качество процесса. В следующем году, по словам главы Минсельхоза, проект по такому улучшению стартует в девяти пилотных регионах.
Дмитрий Патрушев рассказал о том, что система мониторинга мелиоративного комплекса будет доступна во всех регионах уже в следующем году, а к 2024 году будет внедрена государственная цифровая платформа для управление всеми гидромелиоративными сооружениями.
Помимо этого, цифровизации подвергнется и контрольно-надзорная деятельность, что позволит сделать её более прозрачной и понятной для участников рынка, повысить эффективность и оперативность этой работы.
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