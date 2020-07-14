Москва, , 14:27 — REGNUM Дата открытия международного авиасообщения с Турцией до сих по неясна. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 14 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции.

«Я напомню, что [авиакомпания] Turkish Airlines уже в июне объявила о том, что будут рейсы из России в Турцию в июле. Была активная продажа билетов. Буквально на днях все июльские рейсы перенесены на август. И поскольку у нас нет информации ни о каких межгосударственных соглашениях об открытии прямого авиасообщения (Турция даже не упомянута в списке Роспотребнадзора тех стран, которые соответствуют требования Роспотребнадзора о безопасности), то сложно сказать, что августовские даты вылета Turkish Airlines актуальны и [вылеты] состоятся, — сказала она. — Авиакомпания имеет право объявлять о продаже рейсов. Туристы всё равно получат свой перелёт только после того, как будет открыто международное авиасообщение. Повторюсь, дата открытия международного авиасообщения с Турцией до сих по неясна».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что большинство отелей Турции открылись и намерены работать в туристическом сезоне 2020 года.

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